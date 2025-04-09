Главу УФСИН по Башкирии Владислава Дзюбу арестовали до 27 мая

Суд избрал меру пресечения начальнику управления ФСИН по Башкирии Владиславу Дзюбе. Его поместили под арест до 27 мая. Видео из зала суда оказалось в распоряжении 360.ru.

Дзюбу задержали по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, осенью прошлого года он поручил собрать с подчиненных больше трех миллионов рублей с ежегодных премий под предлогом представительских нужд организации.

В конце 2024-го в Уфе силовики задержали заместителя главы УФСИН по Башкирии Евгения Макотина, а также начальника финансово-экономического отдела управления Екатерину Эсаулову. Они собрали с сотрудников по 50 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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