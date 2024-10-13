Дело о пожаре на АЗС Грозного взяли на контроль в центральном главке СК

Бастрыкин потребовал доклад о смертельном пожаре на АЗС в Грозном

Уголовное дело о пожаре, который привел к гибели двух взрослых и двух детей на автозаправочной станции в Грозном, взяли на контроль в центральном главке СК. Об этом сообщила в пресс-службе ведомства .

Также там отметили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главы республиканского главка Марату Пекову представить полный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Пожар с последующим взрывом цистерны с топливом произошел на автозаправочной станции Грозного в субботу, 12 октября. Как сообщил источник 360.ru, отброшенная взрывной волной цистерна убила двух детей и двух взрослых, которые находились неподалеку. Гибель четырех человек подтвердили в республиканском главке МЧС. В ведомстве уточнили, что пламя распространилось на площади в 900 квадратных метров.

Следователи республики после пожара завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.