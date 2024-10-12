Гибель четырех человек при взрыве на АЗС в Грозном подтвердили

При взрыве на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей. Проводится проливка и разборка конструкций», — отметили в ведомстве.
По информации МЧС, пожар на АЗС ликвидировали. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.
На заправке сдетонировала цистерна с топливом. Пламя перекинулось на вторую емкость с бензином. Над АЗС поднялось мощное пламя. Прибывшие пожарные начали тушение с пролива второй цистерны, чтобы избежать повторного взрыва.
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