Гибель четырех человек при взрыве на АЗС в Грозном подтвердили

МЧС: при взрыве в Грозном погибли двое взрослых и двое детей

При взрыве на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей. Проводится проливка и разборка конструкций», — отметили в ведомстве.

По информации МЧС, пожар на АЗС ликвидировали. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

На заправке сдетонировала цистерна с топливом. Пламя перекинулось на вторую емкость с бензином. Над АЗС поднялось мощное пламя. Прибывшие пожарные начали тушение с пролива второй цистерны, чтобы избежать повторного взрыва.