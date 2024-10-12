Дело завели в Грозном после гибели людей при взрыве на АЗС

СК завел дело о небезопасных услугах после смертельного взрыва на АЗС в Грозном

Расследованием гибели двух взрослых и двух детей в ходе пожара на автозаправочной станции в Грозном займутся криминалисты. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, они завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ведомстве уточнили, что пламя охватило станцию в Байсангуровском районе города. В ходе пожара погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. В пресс-службе подчеркнули, что данные предварительные.

На место происшествия прибыли криминалисты, которые приступили к выяснению всех причин возникновения огня. Также они установят лиц, причастных к совершению преступления.

Взрыв на автозаправочной станции в Грозном прогремел в субботу, 12 октября. По данным республиканского главка МЧС, погибли двое взрослых и двое детей. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах региона, они получили смертельные травмы от удара вылетевшей с заправки цистерны.

Прибывшие на место пожарные локализовали пламя на площади в 900 квадратных метров. Перехода огня на другие постройки они не допустили.