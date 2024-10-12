Названо число жертв при взрыве на АЗС в Грозном

Источник 360.ru: четыре человека погибли при взрыве на заправке в Грозном

В результате взрыва на заправке в Грозном погибли четыре человека. Об этом стало 360.ru сообщил осведомленный источник и косвенно подтвердила очевидица происшествия.

По словам собеседника, взрыв оказался настолько сильным, что у заложила уши.

«Я бежать сразу начала, видела один труп, но больше не могу сказать.сейчас все оцеплено, ничего больше подсказать не могу.это очень страшно, все в дыму, крики», — заявила очевидица.

Взрыв на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в столице Чеченской Республики произошел ранее в субботу.

Telegram-канал Mash сообщал, что мать с ребенком получили ранения из-за отброшенного волной газового баллона.

Telegram-канал Baza добавил, что причиной ЧП стала детонация цистерны с топливом. Пламя перешло на вторую емкость с бензином, и прибывшие на место спасатели начали ее пролив, чтобы детонация не повторилась. Сейчас пламя локализовали.

Официальной информации о погибших или пострадавших не поступало.

В сентябре взрыв произошел на АЗС в поселке Новый Хуршет в пригороде Махачкалы. Тогда в ЧП погибли 13 человек.