Дело о халатности возбудили после нападения подростка на общежитие в Уфе

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения на студентов в общежитии медвуза. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

По данным следствия, сотрудники образовательного учреждения и органов профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних, зная о признаках отклоняющегося поведения у одного из учеников и его социально опасном положении, ничего не предприняли.

«В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета», — указали в СК.

Нападавший ранил нескольких студентов, а при задержании — двух сотрудников полиции. В уфимских больницах находятся четверо пострадавших в ЧП в общежитии. Психотерапевт и психолог пообещали оказать помощь ученикам.