Психотерапевт и психолог окажут помощь студентам после ЧП в общежитии в Уфе

После нападения в общежитии медицинского университета в Уфе студентам окажут психологическую помощь. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в телеграм-канале , кроме медицинской помощи, Минздрав республики направил на место психотерапевтическую бригаду экстренной помощи.

Врач-психотерапевт и медицинский психолог будут работать со студентами, чтобы помочь им справиться с последствиями произошедшего.

Сейчас в медучреждениях пять пострадавших. Их состояние на контроле главы республики Радия Хабирова. Подростка, устроившего нападение, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Одна из студенток БГМУ рассказала, что нападавший имел радикальные взгляды, рисовал свастики и выкрикивал нацистские лозунги.

Нападение произошло в общежитии на улице Репина. Подросток ранил нескольких студентов, а при задержании — двух полицейских. По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.