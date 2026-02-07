В уфимских больницах находятся четверо пострадавших в ЧП в общежитии

В больницах Уфы остаются четверо пострадавших в результате ЧП в общежитии, а также сам нападавший. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале .

Состояние пострадавших находится на личном контроле главы республики Радия Хабирова.

Всего с места происшествия бригады скорой помощи доставили шесть человек. Двоих госпитализировали в городскую больницу № 18: после оказания помощи одного пациента направили на амбулаторное лечение, второго перевели в клинику БГМУ, его состояние оценили как тяжелое.

Еще двоих доставили в городскую больницу № 13. Один из них в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, второго пациента перевели для дальнейшего лечения в НИИ глазных болезней — его состояние средней степени тяжести. Одного пострадавшего доставили в городскую больницу № 21, его состояние удовлетворительное.

Нападавшего, 15-летнего подростка, госпитализировали в детскую больницу № 17. Он находится в тяжелом состоянии.

Врач-психотерапевт и медицинский психолог оказывают студентам психологическую помощь.

По словам одной из студенток БГМУ, нападавший выкрикивал нацистские лозунги и оставил на первом этаже общежития несколько свастик. Она не исключила, что подросток мог попасть в здание с помощью знакомого.

Нападавший ранил нескольких студентов, а при задержании — двух сотрудников полиции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.