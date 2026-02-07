Прокурор Уфы Надежкин прибыл на место нападения на студентов вуза в Уфе

Прокурор Уфы Андрей Надежкин прибыл на место нападения на студентов в общежитии вуза. Как сообщили в прокуратуре Башкортостана , с ним заместитель Андрей Маркин — он координирует работу правоохранительных органов.

Надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Подросток напал на студентов в общежитии медицинского университета, а при задержании ранил ножом двух сотрудников полиции. Всех пострадавших доставили в больницы, сам нападавший также получил травмы.

По информации министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, всего пострадали шесть человек. Нападавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Дополнительно прокуратура организовала проверки — дадут оценку действиям должностных лиц системы образования региона и учебных заведений.