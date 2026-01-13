Дело о гибели младенцев в Новокузнецке передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать дело о гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Кроме того, он приказал и. о. главы кемеровского областного управления Павлу Курочкину представить доклад о первых итогах расследования и проверить информацию, что в роддоме и ранее травмировались и погибали дети.

Всего в роддоме погибли девять младенцев. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил министру здравоохранения Андрею Тарасову внепланово проверить в регионе все роддома и перинатальные центры.

На время расследования главврача больницы Виталия Хераскова отстранили от должности.

Учреждение закрыли на карантин. Для проверки из Москвы прибудут специалисты Минздрава из Москвы и Санкт-Петербурга.