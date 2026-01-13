В Кузбассе внепланово проверят роддома и перинатальные центры

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил министру здравоохранения Андрею Тарасову провести внеплановую проверку всех роддомов и перинатальных центров Кузбасса после происшествия в Новокузнецке. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале .

Также на время проверки от должности отстранят главврача больницы Виталия Хераскова. Завтра в Новокузнецк прибудут специалисты из Москвы, которые оценят работу местных органов здравоохранения.

«Потеря ребенка — невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась», — подчеркнул Середюк.

Минздрав региона сообщил, что у всех девяти погибших младенцев была внутриутробная инфекция. Всего через реанимацию прошли 32 ребенка, 17 из них находились в крайне тяжелом состоянии, но восьмерых удалось спасти.