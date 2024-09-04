Генерал Попов попросил привлечь новых свидетелей по своему делу

Генерал Попов попросит привлечь экс-сослуживцев как свидетелей защиты

Фото: РИА «Новости»

В деле бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова могут появиться новые свидетели защиты. Подсудимый попросит подключить к процессу нескольких сослуживцев, рассказал РИА «Новости» адвокат военачальника Сергей Буйновский.

«Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — отметил правозащитник.

Ранее генералу Попову запретили изучать материалы дела после 3 сентября. Его адвокат обжаловал это решение, и теперь военачальник продолжает изучать документы. Иван Попов находится под домашним арестом. Мера пресечения действует до 11 октября.

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пресс-служба соцсети «Одноклассники»

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