Членам ОПГ, похищавшей грузы из поездов во Ржеве, вынесли приговор

Суд вынес приговор 36 членам банды, похищавшей грузы из товарных поездов, проходивших через станцию Ржев. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Следствие установило, что подсудимые для этого сговаривались с диспетчером, сотрудниками поездной охраны и локомотивными бригадами. Всего они 13 раз похитили грузы на общую сумму более 55 миллионов рублей.

Троих организаторов преступной схемы приговорили к срокам от 8,5 до девяти лет, еще троих — от семи до 7,5 года, а оставшиеся 30 человек получили условные сроки или были освобождены от наказания, поскольку уже фактически его отбыли.

Ранее предприниматель из Подмосковья пожаловался, что у него похитили груз и два года не возбуждают уголовное дело, ссылаясь на то, что не могут определить территориальную подследственность. Ситуация разрешилась только после вмешательства бизнес-омбудсмена региона.