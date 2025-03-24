Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог возобновить проверку по факту хищения груза

Исполняющая обязанности бизнес-омбудсмена Подмосковья Наталья Чудакова помогла предпринимателю возобновить проверку о хищении имущества. Генеральный директор одной из компаний пожаловался на волокиту, два года он безуспешно пытался добиться возбуждения уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, предприниматель сообщил о волоките при проведении проверки после хищения принадлежавшего ему груза. Его стоимость составляла почти 12 миллионов рублей.

Предприниматель обратился в отделение подмосковного МВД, в результате чего материалы направили в отдел Ростовской области, откуда их вернули обратно.

«На протяжении почти двух лет органы полиции не могли определить территориальную подследственность рассмотрения данного заявления, не приняв никакого процессуального решения. Кроме того, заявителю неизвестно место нахождения материала проверки, который полагает, что он утрачен и не восстановлен», — рассказали в ведомстве.

После обращения к уполномоченному заявление генерального директора компании зарегистрировали, а заявитель получил ответы на жалобы.