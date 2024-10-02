Три дорогих автомобиля экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, попали под арест. Об этом свидетельствуют регистрационные документы, которые появились в распоряжении РИА «Новости».
Арест наложили на Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года и Mercedes-Benz G63. Последний принадлежит Иванову, но оформлен на его личного водителя.
Экс-замминистра зарегистрировал иномарку на водителя в 2022-2023 годах, но пользовался автомобилем по своему усмотрению. Примерная стоимость подержанного Mercedes-Benz G63 варьируется от 5,2 миллиона до 15 миллионов рублей.
Ранее в доме Иванова обнаружили оружие, которое отправили на баллистическую экспертизу. Также во время обысков у бывшего замминистра нашли крупные суммы наличными.
Cadillac, Mercedes и раритетное авто арестовали по делу Тимура Иванова
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