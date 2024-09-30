Оформленный на водителя Mercedes-Benz нашли у экс-замминистра обороны Иванова

РИА «Новости»: у Тимура Иванова нашли оформленный на водителя Mercedes

В деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова появился элитный автомобиль Mercedes-Benz G63, оформленный на водителя. Регистрационные документы оказались в распоряжении РИА «Новости» .

Согласно материалам дела, фигурант оформил иномарку на своего личного водителя в 2022–2023 годах. Однако Иванов использовал машину по своему усмотрению.

Стоимость подержанного Mercedes-Benz G63 варьируется от 5,2 миллиона до 15 миллионов рублей.

В 2019 году в автопарке экс-замминистра значилось 12 автомобилей. Самыми примечательными стали лимузин ЗиС-110 и внедорожник Chevrolet Suburban.

Также на Иванова зарегистрированы раритетное авто 1967 года и люксовый Cadillac Escalade. Супруга бывшего замминистра владела Hummer H2, Bentley Continental, Aston Martin и двумя мотоциклами.

Ранее в доме Тимура Иванова нашли оружие. Его отправили на баллистическую экспертизу.

Экс-замминистра задержали в апреле по подозрению во взятке в особо крупном размере. С 25 апреля Иванов находится под арестом.