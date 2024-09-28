Оружие нашли в доме экс-замглавы Минобороны Иванова

В домах бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов нашли огнестрельное оружие, которое уже отправили на баллистическую экспертизу, сообщил ТАСС .

Источник отметил, что оружие обнаружили во всех домах.

Иванова задержали в апреле на рабочем месте по подозрению во взятке в особо крупно размере. После этого высокопоставленного военного отстранили с поста, а с 24 апреля он находится под арестом.

Недавно суд продлил меру пресечения Иванову, он останется в СИЗО как минимум до 23 декабря. Заседание по делу экс-замминистра проходило в закрытом режиме.

Ранее следователи обнаружили крупные суммы наличными в рамках обысков по делу Иванова. Суд наложил арест на недвижимость бывшего замминистра в Тверской области — загородный дом, земельный участок и баню.