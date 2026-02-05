Братьев-мошенников арестовали за подделку паспортов для мигрантов
ФСБ задержала двух выходцев из Средней Азии за подделку документов для мигрантов
Правоохранители задержали в Московском регионе двух мужчин, которые за деньги подделывали документы для мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Подмосковью.
Два брата-иностранца 1990 и 1996 года рождения делали фальшивые свидетельства о временной регистрации, миграционные карты, патенты, дактокарты, паспорта. Также они проставляли штампы о пересечении границы России в паспортах мигрантов.
Против задержанных выходцев из Средней Азии возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции в составе организованной группы.
«Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в пресс-службе УФСБ по региону.
Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
Ранее в Госдуме призвали пожизненно запретить въезд на территорию России иностранцам с судимостью. Авторы инициативы посчитали, что такая мера поможет снизить уровень преступности среди мигрантов и положительно повлияет на общественную безопасность.