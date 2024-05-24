Бортников указал на причастность украинской разведки к теракту в «Крокусе»

Украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщил директор ФСБ Александр Бортников. Его процитировало РИА «Новости» .

Он принял участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — участниц СНГ в Бишкеке.

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — указал Бортников.

Также он сообщил, что двое напавших на «Крокус» террористов прибыли в Россию из Турции незадолго до самого происшествия. Координировали работу злоумышленников через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан»*. Ключевой организатор теракта в «Крокус Сити Холле» базируется за границей, ранее сообщал Бортников.

* Запрещенная в России террористическая организация