Двое из напавших на «Крокус» приехали из Турции незадолго до теракта

Бортников: двое напавших на «Крокус» приехали из Турции незадолго до теракта

Двое из четырех напавших на «Крокус Сити Холл» злоумышленников приехали в страну из Турции незадолго до самого теракта. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников, его процитировало РИА «Новости» .

«Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта», — отметил он.

Бортников сообщал, что ключевой организатор теракта в «Крокусе» находится за рубежом. По его словам, оперативники продолжают работу по делу, в том числе пытаются «дойти» до основного исполнителя.

Всего по делу о теракте уже арестовали 12 человек. Всех фигурантов обвиняют в совершении преступления в составе организованной группы. Один из задержанных признался, что прибыл из Турции 4 марта. Он же сообщил, что ему предлагали 500 тысяч рублей за совершение теракта.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Боевики проникли в концертный зал, начали стрельбу и устроили пожар. Погибли 145 человек.