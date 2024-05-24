Бортников назвал способ координации напавших на «Крокус» террористов

Члены группировки «Вилаят Хорасан»* координировали действия напавших на «Крокус Сити Холл» террористов через интернет. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

«В холе расследования при непосредственном содействии коллег из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана установили, что финансирование, подготовительные действия и нападение координировали члены группировки „Вилаят Хорасан“* через интернет из афгано-пакистанской зоны», — привело его слова РИА «Новости».

Бортников отметил, что после теракта злоумышленники получили команду двигаться к границе Украины, где им подготовили «окно».

Теракт в «Крокусе» произошел 22 матча, в здание вошли вооруженные люди и подожгли зрительный зал. В результате ЧП погибли 145 человек.

* Запрещенная в России террористическая организация