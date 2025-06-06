Блогера Щепихина отправили в СИЗО по делу об экстремизме

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал «похищенного» блогера Арега Щепихина на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Столичный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования. Блогеру избрали меру пресечения в виде ареста.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статьям о призывах к экстремизму в интернете и разжигании вражды с угрозой насилия. Проведенная психолого-лингвистическая экспертиза доказала, что в видеозаписях Щепихина имеются экстремистские призывы.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Щепихин заслужил наказание. По его словам, о каком жестком задержании идет речь, если блогера, «визжащего, как свинья», просто несли за руки и ноги.

Неизвестные вооруженные люди схватили Щепихина на глазах у очевидцев 3 июня. Это произошло спустя несколько минут, как он опубликовал видео у Ярославского вокзала в Москве. Они запихнули блогера в багажник и увезли.