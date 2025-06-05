Против блогера Щепихина возбудили дело по двум статьям

Против блогера Арега Щепихина возбудили уголовное дело по статьям о публичных призывах к экстремизму и возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета.

Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что в видеозаписях блогера действительно есть экстремистские призывы. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Вместе с тем продолжается расследование и против людей, увезших блогера с Ярославского вокзала. Шести задержанным предъявили обвинения в похищении человека и превышении должностных полномочий. Меру пресечения им также изберут в скором времени.

Вечером 3 июня несколько человек на вокзале затолкали Щепихина в Mercedes и увезли. На следующий день министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что это было не похищение, а задержание, и назвал блогера преступником и нацистом. Сами же люди, захватившие Щепихина, представились сотрудниками Росгвардии.