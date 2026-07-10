СК завершил расследование против блогера Майкла Наки

Следственный комитет по Москве завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Майкла Наки*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Против него ведут производство по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Следствие установило, что до мая 2024 года Наки* разместил на видеохостинге публикацию с призывами к действиям против безопасности России. Наки объявили в международный розыск, суд избрал ему заочно меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело передали для направления в суд», — заявили в ведомстве.

Ранее суд уже заочно приговорил блогера к 11 годам лишения свободы по уголовному делу о распространении фейков об использовании вооруженных сил.

* Признан в России иностранным агентом.