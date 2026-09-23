СК возбудил уголовное дело против блогера-иноагента Александра Шпака

Следственный комитет по Москве завел уголовное дело против признанного иностранным агентом блогера Александра Шпака*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело расследует следственный отдел по Тверскому району столичного управления СК. Шпака* заподозрили в оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Правоохранители установили, что блогер не позднее октября 2024 года разместил в телеграм-канале противоправное видео. В ближайшее время ему заочно предъявят официальное обвинение.

После начала спецоперации на Украине 46-летний блогер-бодибилдер сбежал в Турцию и начал из-за рубежа оскорблять российских военнослужащих и высмеивать раненых бойцов в социальных сетях. В 2024 году Шпака* объявили в розыск.

*Физическое лицо, признанное иноагентом в России.