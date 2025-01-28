Ущерб по делу Шабутдинова оценили более чем в 57 миллионов рублей

Ущерб по делу о мошенничестве против блогера Аяза Шабутдинова превышает 57 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Предварительное расследование по делу завершили, его передали в прокуратуру для рассмотрения вопроса об обвинительном заключении.
Шабутдинова обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. По мнению следствия, блогер обманывал людей, рассказывая о возможности построить высокодоходный бизнес. Сам коуч не признал вину. Мосгорсуд продлил ему арест до 27 февраля.
Ранее более 350 студентов курсов Шабутдинова обратились к суду с просьбой отпустить его из СИЗО под личное поручительство. Они уверяли, что блогер ранее не судим и не планирует скрываться от следствия. Однако суд не принял во внимание эти доводы.
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