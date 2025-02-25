Суд продлил арест блогеру Шабутдинову

Шабутдинову продлили арест по делу о крупном мошенничестве до 12 августа

Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову до 12 августа 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Блогера обвиняют в особо крупном мошенничестве по 113 эпизодам. Сторона защиты возражала против продления срока содержания под стражей и просила изменить меру пресечения, но суд остался непреклонен.

Сам Шабутдинов заявил перед судом, что не имеет намерения воспрепятствовать следствию или скрыться от него, отметил ТАСС.

«Это ненасильственное преступление, а я никак не угрожаю обществу», — сказал он.

По версии следствия, блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Предварительное расследование дела завершили и передали в суд для рассмотрения по существу.

Ущерб по делу Шабутдинова оценили более чем в 57 миллионов рублей.