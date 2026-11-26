Руководитель красноярской компании перечислил за рубеж свыше 194 миллиона рублей, воспользовавшись фиктивными договорами о поставках товаров из китая. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

В итоге суд назначил мужчине шесть лет заключения условно с испытательным сроком в четыре года и штраф в размере 500 тысяч рублей.

«Мужчина наладил канал поставок из Китая упаковочных материалов Tetra Pak, запчастей для оборудования и компрессоров», — заявили в ведомстве.

Для оплаты товара он изготовил поддельные внешнеэкономические договоры и платежные документы, которые затем передал в банк, выполняющий функции агента валютного контроля.

В бумагах он внес заведомо недостоверные данные об основаниях и целях перечислений. В итоге на счета нерезидентов в зарубежной валюте ушло более 194 миллиона рублей. Товар, приобретенный по фальшивым документам, бизнесмен продавал в России, получая прибыль от перепродажи.