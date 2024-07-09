Судья оставил под арестом главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова

Арестованный по делу о взятке Кузнецов останется в СИЗО до 12 октября

Фото: РИА «Новости»

Главному кадровику Министерства обороны РФ Юрию Кузнецову продлили срок ареста. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Подозреваемый в получении крупной взятки чиновник останется в СИЗО до 12 октября.  Решение о продлении ареста вынес 235-й гарнизонный военный суд. Заседание прошло в закрытом режиме, слушателей пустили только на оглашение приговора.

«Ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемому Кузнецову подлежит удовлетворению», — заявил судья Николай Петухов.

При обыске у начальника Главного управления кадров Минобороны изъяли наличные на сумму более 100 миллионов рублей. В доме Кузнецова обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.

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