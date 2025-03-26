«Бесконечно бегать не получится». Хинштейн пригрозил блогеру Апачеву

Хинштейн сообщил, что уехавший в Донецк блогер Апачев не скроется от полиции

Полиции удалось дозвониться до блогера Акима Апачева (Гасанова), расписавшего стены в Судже. Он уехал в Донецк и отказался возвращаться в Курскую область ради следственных действий. Врио губернатор Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале , что блогер все равно не избежит наказания.

«Тем не менее бесконечно бегать не получится. Дать объяснение полицейским ему придется в любом случае — закон одинаков для всех», — заявил он.

В Курской области правоохранители вменили Апачеву три нарушения КоАП России и начали доследственную проверку по статье 214 УК России («Вандализм»). Более 87% подписчиков Хинштейна не поверили в раскаяние блогера.

Глава региона сообщил, что полицейским удалось дозвониться до него. Апачев подтвердил, что приезжал в Суджу, но затем отправился в Донецк и отказался возвращаться на допрос. Из-за этого правоохранители пока не могут направить материалы в суд.

Апачев приехал в закрытую для мирных жителей Суджу, исписал городские стены и прошелся по опустевшим домам. Возмущенный выходкой боксер Александр Поветкин вызвал его на бой.