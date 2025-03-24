Хинштейн запустил опрос для курян о прощении оскандалившегося Акима Апачева

Решение о прощении Акима Апачева после скандальной акции в Судже должны принять жители, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Там же он опубликовал опрос на тему, что делать с блогером.

«Извинять или не извинять блогера, изрисовавшего нецензурными граффити стены Суджи, решать не чиновникам: это должно быть решением жителей, в первую очередь тех, для кого Суджа — родной дом», — подчеркнул Хинштейн.

Тут же врио губернатора отметил, что в любом случае состава административного правонарушения это не отменяет, а в следующем посте запустил опрос для курян.

В нем он поинтересовался, верят ли они в извинения Апачева, которые тот разместил поздно вечером 23 марта. На момент написания новости 10% участников голосования ответили, что верят.

Более 50% (67%) заявили, что не верят. А 23% выбрали третий вариант — «Мы вместе рисовали эти граффити».