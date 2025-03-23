Поветкин вызвал на бой блогера Апачева, рисовавшего матерные граффити в Судже

Российский боксер Александр Поветкин возмутился поведением блогера Акима Апачева, который оставил провокационные граффити в Судже. Спортсмен вызвал блогера на бой. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Поветкин поддержал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, который назвал поведение блогера «наглой провокацией».

По словам боксера, Апачев вел себя, как полный хам, провоцируя жителей, в особенности женщин, отправляться в простреливаемую зону лишь для того, чтобы закрасить его матерные граффити.

«А забивать встречи для разборок с женщинами — удел трусов и слабаков. Аким, вызов тебе уже от меня: если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», — обратился к блогеру Поветкин.

Он добавил, что объяснит Апачеву, как нужно относиться к месту, «где гибли наши люди».