24 марта 2025 20:14 Неправильно ты, дядя Федор, Россию любишь. Об агрессии новых россиян с Украины 0 0 0 Фото: Фото из Telegram-канала Акима Апачева / Telegram Эксклюзив

Общество

Концерты

Песни

Блогеры

Донбасс

Россия

Украина

Майдан

Суджа

Блогер и музыкант Аким Апачев приехал в закрытую Суджу, чтобы «поддержать наших военных». В городе он написал на фасадах домов и заборов в том числе матерные слоганы. Жителям, которых самих в родную Суджу пока не впускают, это не понравилось, они начали писать Апачеву пристыживающие письма. Многие были возмущены, что он спокойно ходит по домам без хозяев. В ответ рэпер принялся угрожать местным и «забивать им стрелки», даже женщине. И пожаловался, что на самом деле его заказала некая «охранота», работающая по методичке. Этот казус ставит нас перед большой проблемой: что делать с новыми гражданами, успевшими пожить при Украине и пропитаться ее пропагандой?

Мстят за любовь к России Аким Апачев все три года СВО славится грубыми и агрессивными выходками. Постоянно с кем-то скандалит, разоблачает. Своих поклонников убеждает в том, что его неприятности созданы некими высокопоставленными противниками, которые преследуют блогера за любовь к России. Их он называет «охранотой» и «захохлами». На моей памяти «охранота» мешала Апачеву провести концерт в столичном клубе «16 тонн» — на сегодня самом желанном месте для рэперов. Апачев тоже пожелал там выступить, но ему отказали. Насколько мне известно из источников, часть работников клуба ничего не знала про Апачева, другая же считала, что вживую он выступает плохо. После отказа на владельцев клуба вылились обвинения в нелюбви к России. Вот это предложение, пожалуйста, держите в голове. Это в нашей истории самое важное.

Фото: Фото: Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Потом были другие инциденты. Канал «Mash на Донбассе» выложил видеозапись, на которой Аким Апачев, по утверждению журналистов, будучи в нетрезвом состоянии, срывает концерт другого музыканта в донецком клубе. В ответ Апачев объявил, что это «мощный накат» на него и он знает «заказчика». Таких историй было много. Апачева стыдили за плохое живое исполнение, за грубое обращение с оппонентами и поклонниками — в ответ он твердил одно и то же: что это «накат» на него врагов России.

Накал грубости и ненависти с каждым годом только рос. Дошло до того, что Апачев обвинил в антироссийском заговоре организаторов концерта на Красной площади, посвященного воссоединению с Новороссией, потому что туда не позвали Апачева, его приятеля Рича и «прочих участников альбома „Полковник Свет“». Альбом записал Апачев со своими друзьями.

Причем он уже выступал на Красной площади, что вызвало много вопросов к качеству исполнения. Как и другие его концерты: вживую рэпер звучит куда хуже, чем в записи. Тогда зачем выступление в самом центре Москвы? Множество журналистов, активистов, просто военных, членов их семей пытались обратить внимание на неуместность подобной агрессивной риторики, но в ответ получали еще больше оскорблений. И эта вечная «охранота»!

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Вешать крыс! Ненависть Апачева в деле отстаивания интересов России от ее внутренних врагов вылилась в полный злобы тот самый альбом «Полковник Свет». В нем чуть ли не в каждой песне разоблачают «внутренних врагов», называют их крысами, даже предлагают вешать. Дословно. Песня Апачева и рэпера Шокка: «Кого травили газом, дали газу. Либералы хвастаются слежкой, но я не за сажать их — я бы вешал!» И припев: «Крысы, крысы!» В этом альбоме есть другая песня — «Моя Россия». В ней спел сопредседатель парламентской партии «Справедливая Россия — За правду!» Захар Прилепин. Вот текст: «Кто-то молча умирал где-то под Токмаком, Кто-то хрюкал и скулил, как свинособака, Кто-то сделал харакири, словно самурай, Кто-то уехал отдыхать в Дубай. Вот такая, брат, вокруг петрушка! У нас идет война, у них идет пирушка, У них Россия — это где-то у фастфуда, У нас Россия — это летом под Бахмутом. Такие разные полярности одной страны… Но знаю: будет день, когда солдат придет с войны, Заедут гости к боярам во дворы И загуляют топоры».

За год до того Прилепин опубликовал пост, в котором пообещал, что всю «поганую охраноту» включат в списки: «…а когда чуть поутихло, день на четвертый, звонят из „Вагнера“, говорят: — Мы тут развлекаемся, составляем список основных видных деятелей в России, кто сразу нас проклял. И кто повел себя… иначе. — И чего там? — Ну там длинный список, который первый, три столбика фамилий уже написали мелким шрифтом». Им же какая разница? «Охранота», «свинособаки», либералы — всех под топор, все — крысы! Кончится СВО, вернутся ветераны, пойдут с топорами по дворам.

Когда этот альбом Апачева вышел, я коротко написала: за такое нужно выставлять из русской культуры. Мой голос был одним из тысяч. Здравомыслящих людей, которые не употребляют слово «свинособаки» и не ждут, что по дворам загуляют топоры, оказалось много. Нас не услышали. Апачев, между прочим, не воюет. И не сообщалось, что воевал.

Новый этап противостояния Апачева и «охраноты» в лице гражданского общества произошел после освобождения Курахова: блогер приехал в город, где встретился с другим блогером, Татьяной Монтян, вместе они залезли на развалины. Там Апачев написал из баллончика: «Охранота, иди на *** и соси!» Вместе они показали телезрителям средний палец. Россияне возмутились. У нас так не принято. В Telegram высказался военный, который и освобождал Курахово: сказал, что за несколько дней до появления Апачева с Монтян ровно на этом месте погибли его подчиненные, там лежали гвоздики, которые, как предположил военный, блогеры смяли. Недовольные были высмеяны Апачевым и Монтян, названы «охранотой», «захохлами», «свинособаками». Недовольные военные, освобождавшие Курахово, — тоже.

Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

Несколько дней назад Аким Апачев провел открытый урок в Курской художественной школе № 1. Реакция родительского сообщества на это мероприятие была примерно такой, как реакция кинематографистов на «лекцию» Сарика Андреасяна в киноколледже: люди удивлялись, зачем к ним приехал «этот хам», ведь о выходках и манере общения Апачева было известно. Со страницы школы во «ВКонтакте» сообщение об открытом уроке Апачева удалили. Сам рэпер в традиционной манере объяснял недовольство заговором «либерах» со «свинособаками». И вот Суджа. На волне скандала Апачев выдавил из себя извинения за выходку. Но следующим же постом написал: «Охранота отрабатывает методичку в отношении меня вместе с либералами и хохлами. Просто наблюдение».

Коты матроскины Кто такие, кстати, эти «охранота»? Это, господа, все, кто недоволен Апачевым и его единомышленниками. Слово, кажется, придумала Татьяна Монтян — украинка, которая приветствовала Майдан и возмущалась возвращению Крыма в Россию. Потом оказалась у нас. До последнего говорила, что принципиально не будет принимать российское гражданство, пока Украина не войдет в состав России. Ее дети остались на Украине, они поддерживают ВСУ, собирали на армию деньги. Может, наконец получила Монтян паспорт. Но не факт. При этом собирает колоссальные средства для помощи российской армии, постоянно рассуждает о том, что в России одна «охранота», что коренные россияне — тупые, ничего не понимают. Сам Апачев из Донбасса, в Россию приехал не так давно. По происхождению он, если мы все верно поняли, наполовину украинец, наполовину азербайджанец. Откуда такая тяга разоблачать «хохлов»? Высшего образования у Апачева, судя по всему, нет, но он очень любит ездить по школам, выступать перед студентами, участвовать в просветительских проектах. Музыкального образования, я так понимаю, тоже нет, но очень любит петь. Несколько его песен за счет студийной обработки и участия других исполнителей в альбомах вытянули до хорошего звучания («Плыве кача», «Лето и арбалеты»), на этом — все. Когда Апачеву указывают на недостатки живого исполнения, он тут же вспоминает про «охраноту» и врагов России.

Фото: Фото из Telegram-канала Акима Апачева / Telegram

Также делает ряд его соратников из числа выходцев с бывшей Украины. Занимаются поисками «охраноты» и поучениями россиян Владимир Грубник, Владислав Угольный, Игорь Гомольский. Вместе с Монтян и Апачевым они образуют остов группировки, сложившейся в нашей культуре и общественно-политическом пространстве: эти младороссияне (а в случае Монтян даже непонятно, россиянка ли она) который год учат нас любить Родину.

Мы от них постоянно слышим, что делаем не то, не так воюем, не так шлем деньги на гуманитарную помощь, не то слушаем, не то поем, не тех читаем. Все это приправляется уже невообразимой для российского человека бранью, смачными виртуальными оплеухами, коллективной травлей, к которой примыкают и от которой явно подхватили заразу и коренные наши жители.

Есть и совсем вопиющие примеры. В Россию в конце 2021 года приехала Евгения Бильченко, «голос Майдана». Поэт поддерживала Майдан, «Правый сектор»*, «Азов»*. Жалуется, что ее притесняют враги России, что она больше нас любит страну. Выступала на патриотических вечерах. Не так давно выступила в Калининграде на концерте, устроенном фондом «Добрый ангел». Правда, выступила по видео. Слов из трех букв она на стене не рисовала, но пишет такие стихи: «Свои сказки бабские жрите сами, Мечась меж моралью и сублимацией. Страпон моего Духа — универсален, И со мной очень здорово обниматься. Но не дай вам Бог наступить на лезвие… За этот рот не советую браться! Минет языком русской поэзии Чреват вашей кастрацией». Вы уверены, что это должно быть лицом официальной патриотической культуры?

Проблема не в том, что это просто грубые люди, которые каким-то образом пролезли в официальную культуру и стали лицом патриотических настроений общества, дискредитируя это общество хуже любых иноагентов. Парадокс, что они воспитаны на Украине, приехали оттуда, недавно приняли наше гражданство (или даже и не приняли) и тут же взялись нас учить любить Родину. В Курске Аким Апачев рассказывал детям о любви к России — с уроком «Открытый русский космос». На одноименный проект Апачева даже подавалась заявка на грант ПФКИ: планировалось провести рэп-конкурс на эту тему. В Telegram-канале Апачева! За 9,67 миллиона рублей! Грант не дали.

Перед нами человек, который приехал в Россию не так давно, получил наше гражданство, теперь учит, как Россию любить, быстро разобрался, кто из нас «свинособаки» и крысы, кого за недостаточную любовь к России надо вешать. Считает, что мы мало любим свою страну, потому всячески мстим ему за то, что любит ее сильнее, строим козни, осуществляем «накаты», заказываем заказы. И таких сегодня в культуре очень много. Они все шумные, с матерками, с краской в руках, в любой момент готовые нарисовать несогласному на лбу слово из трех букв. Апачев уже призывает граждан тоже рисовать на освобожденных территориях граффити и слать ему фото.

Мы слишком долго цацкались с матроскиными, которые заступничество и помощь приняли за слабость, с ноги влезли в нашу культуру и принялись учить нас любви к России. Да так, что стыд за них берет.

Отравлены Украиной Казус Апачева ставит перед нами два больших вопроса, на которые мы должны сейчас честно ответить. Вопрос первый: как получилось, что приехавшие с Украины люди, порой не имеющие образования, объявили себя в России нравственными камертонами, распространяют здесь ненависть и учат любви к Родине? Этот вопрос простой. Второй посложнее. У нас оказались миллионы людей, успевших пожить среди украинской пропаганды, отучившихся спорить, не знающих культуры диалога и порой не знающих культуры вообще. Есть ли у нашей власти планы, как этих людей привести к общему российскому знаменателю? Попросту говоря, научить жить в стране, где не принято материть незнакомцев, «забивать стрелки», писать матерные слова на фасадах и эксплуатировать ненависть. Я много лет слежу за поведением украинцев.

Еще в 2016 году у меня вышла — причем в нашей либеральной газете — статья о том, что украинцы своей агрессией, тупым бескультурьем отвернули от себя даже российскую либеральную интеллигенцию, которой вдруг стало стыдно сострадать такой стране. В ответ сотрудники телеканала «Интер» (помните такой?) потребовали включить меня в «Миротворец». На Украине нулевая терпимость к любому оппоненту, к любому спорному вопросу. Манера ведения диалога грубая, нахрапистая. Всех нагнуть. Можно даже вспомнить слоган из «Антикиллера»: «Всех убить! Все отнять!» Примечательно, что сначала его присвоили себе азовцы, а затем стал употреблять Аким Апачев. Азовцы даже на теле набивали эти слова, а Аким Апачев 77 раз употребил их у себя на канале, даже песню такую записал.

Для нас это выглядит вчерашним днем. Мы стали не такие. А они — такие. Это отравляющая масса, которая заразила и коренных россиян. Как нам от этого защититься? Мы погрязнем в ненависти, грубости, хамстве и вызовах недовольных «на стрелки». Это сниженная культура, которой в России место осталось лишь на самом дне. Однако под видом радения за Родину и нравственного камертона носители этой культуры просочились в наши медиа, они выступают на ТВ, на Красной площади, ездят на госденьги с концертами.

Аким Апачев даже попросил министра культуры спонсировать концерты рэперов, которые «поддерживают Россию», но не могут организовать свое выступление. То есть просит денег. Сам он, повторю, просил девять с лишним миллионов рублей госгранта именно на тот «открытый русский космос», которым и изрисовал Суджу.

Фото: Фото из Telegram-канала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна / Telegram

Мы должны сейчас как-то объединиться, чтобы выработать к этой заразе коллективный иммунитет. Не снисходить до уровня этих людей, не пропускать их в официальную культуру и не закрывать глаза на проявление доисторического хамства. Здесь не Украина, в России так себя не ведут. У нас нельзя говорить с людьми матом, называть их публично крысами и «свинособаками», при этом претендовать на госденьги, выступать перед детьми и петь на Красной площади. Нельзя — и все.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.