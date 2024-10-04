Бастрыкин поручил проверить сообщения о похищениях пенсионеров для ферм и строек

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений представить доклады о расследовании случаев похищения пожилых людей в российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о том, что злоумышленники похищали пенсионеров, чтобы отправлять их на стройку и фермы, появлялась в СМИ. Подобные случаи, судя по этим сообщениям, фиксировались в Москве, Краснодарском крае, республиках Дагестан и Адыгея, уточнили в Следственном комитете.

Ранее стало известно о том, что цыгане насильно удерживали 10 человек на ферме в Тульской области. Их избивали и заставляли бесплатно работать. Пострадавшие жили в антисанитарных условиях: с тараканами и без горячей воды. По факту случившегося организовали доследственную проверку.