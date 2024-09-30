Сегодня 15:58 «Спирт наливали каждый вечер». Под Тулой освободили 10 рабов. Как попадают в такие места? Представитель «Альтернативы» рассказала о спасении мужчин на ферме под Тулой 0 0 0 Фото: Freepik Криминал

СК РФ

В Тульской области освободили 10 человек, которых заставляли работать на ферме и собирать яблоки. Платить людям никто не собирался, вместо этого им каждый вечер наливали спирт. Вербовкой новых сотрудников занимались цыгане, обещавшие им только сезонную работу и обязательный заработок.

Как стало известно о ситуации Подробностями освобождения людей с фермы в Белевском районе в беседе с 360.ru поделилась представитель движения «Альтернатива» Арина Файрушина. По ее словам, о существовании фермы, практикующей трудовое рабство, организации стало известно после обращения на их горячую линию. Позвонившая женщина рассказала, что туда попал ее бывший муж, там его принуждают к работе, а выбраться он оттуда не может.

Получив заявку и проверив местоположение этого объекта, на ферму выдвинулись волонтеры. Туда же пригласили сотрудников СМИ и вызвали правоохранителей.

Фото: Телеканал «360»

«В общей сложности, как выяснилось, там трудится плюс-минус 40 человек. Их вывели на улицу, с ними пообщались, помогли тем, кто хотел. Другое дело, что люди могут не рассказать о том, что они находятся под принуждением», — отметила Файрушина. Одной из причин такого поведения может быть надежда, что их все-таким не обманут и заплатят. В таком случае на людей действуют заверения о том, что это, мол, просто сезонная работа и деньги обязательно будут.

«При этом там были люди, которые отработали два и более месяцев. И они говорили о том, что они не видели там людей, которым платили. Другая категория — те, кто в общем не верят в то, что место, куда их зовут, будет лучше, чем то, где они находятся. Это из-за нехватки доверия», — добавила представитель «Альтернативы».

Фото: Телеканал «360»

По ее словам, когда человек разучился доверять окружающим, он, скорее всего, захочет остаться в более-менее понятных для себя обстоятельствах. Помимо этого, среди склонных отказываться от помощи она назвала людей, склонных к зависимости, с низким уровнем жизни и без устойчивых социальных связей. «То есть те, кому ситуация, при которой они целый день работают на полях, но есть куда вернуться переночевать, им дадут поесть и нальют, — такая обстановка их на данный момент устраивает», — добавила Файрушина. Также она обратила внимание, что цыгане, которые, как выяснилось позже, вербовали работников на эту ферму, были совсем не против, чтобы у них забирали людей. По ее мнению, такое поведение было связано с тем, что им при таком раскладе точно не надо никому платить. «А та текучка, которая есть, их вполне устраивает, потому что они каждый день вербуют новых людей в Москве, привозят и могут каждый раз по-новому рассказывать, что мы точно заплатим. И на первое время одних этих обещаний будет достаточно. Мы смогли забрать оттуда десятерых», — подчеркнула собеседница 360.ru. Чем заставляли заниматься людей На ферме люди занимались сбором яблок. Плоды с деревьев шли сразу на продажу или на сок. А подгнившие фрукты использовали для производства пастилы и подобного рода продукции.

Жили сотрудники в общежитиях с довольно большими комнатами с двухъярусными кроватями. Пару раз в день их кормили и каждый вечер наливали спирт, отметила Файрушина, уточнив, что об этом им рассказали мужчины, которых им удалось освободить.

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От них же волонтеры узнали о том, что всех привезли на ферму из Москвы, где завербовали под примерно одинаковыми предлогами разовой работы. кому-то предлагали разгрузить дыни за две-три тысячи рублей, кому-то — картофель, кого-то просили помочь с абрикосами и так далее, перечислила собеседница 360.ru.

«То есть они находили людей, по которым было видно, что они либо в поисках денег, либо уже оказались в такой сложной ситуации, что не могут куда-то добраться. Им предлагали работу, люди соглашались, их сажали в машину и вывозили в Тульскую область, — продолжила Файрушина. — И там им обещали, что в конце сезона они получат зарплату. Или кому-то говорили: как минимум месяц ты должен отработать, чтобы иметь возможность уйти. Кому-то говорили, что работать надо два месяца».

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Все, кого удалось забрать волонтерам «Альтернативы», — россияне. Судьба у всех складывалась по-разному. Кто-то уже жил на улице. Поэтому, по словам представительницы «Альтернативы», нарисовать какой-то общий портрет в силу разного социального статуса достаточно сложно. Кто организовал рабский труд на ферме Отдельно Файрушина отметила, что сказать однозначно, кто именно был организатором всего этого процесса, сложно. «Потому что на месте были цыгане. Они называли какие-то фамилии, говорили о том, что это уже к ним дальше вопросы. Поэтому, скорее всего, как это часто бывает, цыгане в данном случае просто набирали людей для выполнения этих работ. Кто за этим всем стоит, нам, по крайней мере на данный момент, достоверно не известно», — пояснила собеседница 360.ru. В региональном СУ СК накануне сообщили о начале доследственной проверки по статье о незаконном лишении свободы после публикаций о ферме в Белевском районе. Сегодня в пресс-службе ведомства заявили о том, что доклад о результате проверочных мероприятий потребовал председатель ведомства Александр Бастрыкин.