Следком начал проверку после спасения людей из рабства под Тулой

СК проверит сообщения об удерживании людей на ферме в Тульской области

СК организовал доследственную проверку после сообщений об удерживании 10 человек на ферме в Белевском районе Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.

По данным следствия, в Сети появилась информация о том, что люди попали в рабство к цыганам. Среди удерживаемых оказался участник специальной операции.

Цыгане избивали своих пленников и заставляли их бесплатно работать. Люди жили в антисанитарии, с тараканами и без горячей воды. Общественникам удалось освободить потерпевших. Большинство из них попали в Тульскую область из Москвы и Подмосковья.

Ранее из трудового рабства в Тюменской области освободили уроженца Омской области. Мужчина уехал на подработку в 2000 году и пропал. Пленника вернули домой спустя 24 года благодаря бдительной жительнице села Большое Сорокино.