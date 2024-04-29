Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу о нападении на полицейских в КЧР | 360°

Криминал 29 апреля 2024, 17:15 Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу о нападении на полицейских в КЧР Пресс-служба Следственного комитета

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

«Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике», — передали в пресс-службе.

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Пятеро местных жителей напали на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы Карачаевского района. Мужчины подъехали на авто, бросили в сторону правоохранителей взрывные устройства и открыли стрельбу. Злоумышленников ликвидировали ответным огнем, но двое полицейских погибли на месте, четверо попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело.

По последним данным, правоохранители, которые пострадали в результате вооруженного нападения на пост ДПС, остаются в стабильно тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ об оказании материальной помощи семьям погибших и получивших ранения полицейских.