Семьям погибших в КЧР полицейских выплатят по миллиону рублей | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 13:02 Семьям погибших в КЧР полицейских выплатят по миллиону рублей Пресс-служба Следственного комитета

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ об оказании помощи семьям полицейских, погибших и получивших ранения при нападении боевиков на наряд ДПС. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе главы КЧР.

Единовременная материальная выплата родственникам погибших составит один миллион рублей. Четверым пострадавшим правоохранителям полагается по 300 тысяч рублей.

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В ночь на 29 апреля пять вооруженных человек напали на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы в КЧР. В результате погибли двое полицейских, четверо получили ранения. Боевиков удалось ликвидировать.

Умершими оказались подполковник Антон Валиков и старшина Андрей Артамонов. Среди пострадавших — трое полицейских и один сотрудник ОМОН управления Росгвардии по Карачаево-Черкессии.