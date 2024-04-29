Стало известно состояние полицейских после нападения на пост ДПС в КЧР | 360°

29 апреля 2024, 09:56
Стало известно состояние полицейских после нападения на пост ДПС в КЧР
Минздрав назвал тяжелым состояние полицейских после нападения на пост ДПС в КЧР
Правоохранители, которые пострадали в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике, остаются в стабильно тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Минздрава региона.
В ведомстве отметили, что врачи оказывают сотрудникам полиции всю необходимую помощь.
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«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое», — добавили в пресс-службе.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что ситуацию лично контролирует министр здравоохранения региона Казим Шаманов.
«Семьям погибших и раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал Темрезов.
Нападение на пост ДПС произошло 28 апреля в поселке Мара-Аягъы. Боевики бросили взрывное устройство в полицейских и обстреляли их. В результате погибли два правоохранителя, еще четверо получили ранения.
Минздрав
Полиция
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