Уголовное дело возбудили после посягательства на жизнь полицейских в Карачаевске | 360°

Важное 29 апреля 2024, 09:45 Уголовное дело возбудили после посягательства на жизнь полицейских в Карачаевске СК возбудил уголовное дело после нападения на наряд ДПС в Карачаевске

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Уголовное дело возбудили по факту нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике.

«В Карачаевске возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции», — передали в Следкоме.

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По данным следствия, 28 апреля пятеро местных жителей напали на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы Карачаевского района. Мужчины подъехали на авто и бросили в сторону правоохранителей взрывные устройства и несколько раз выстрелили.

«Полицейские открыли ответный огонь по нападавшим. В результате боестолкновения все фигуранты ликвидированы», — уточнили в СК.

Двое полицейских погибли на месте, четверо попали в больницу. Ликвидированные злоумышленники могли быть участниками нападения на правоохранителей, произошедшего 22 апреля.

Уголовное дело возбудили по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов». На месте происшествия продолжают работать криминалисты и следователи.