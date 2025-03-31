Автоблогера Wengallbi осудят за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Автоблогера Ахмеда Алиасхабова, известного как Wengallbi, привлекут к ответственности за попытку дачи взятки сотруднику ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Обвинительное заключение по делу утверждено в Дорогомиловской межрайонной прокуратуре», — отметили в ведомстве.

В конце февраля инспектор ДПС остановил автомобиль, за рулем которого находился обвиняемый, на Кутузовском проспекте. Блогер, стремясь избежать административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения, попытался дать инспектору ДПС взятку в размере 100 тысяч рублей. Он положил деньги между водительским креслом.