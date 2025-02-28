Автоблогера Wengallbi трижды лишали водительских прав

Автоблогера Wengallbi (настоящее имя — Ахмед Алиасхабов) несколько раз лишали водительских прав. Об этом РИА «Новости» рассказали в Госавтоинспекции.

Алиасхабов попадал в поле зрения правоохранителей три раза. Последний раз его лишали прав на 12 месяцев в январе 2024 года.

Накануне блогера задержали в Москве. Его заподозрили в даче взятки в размере 100 тысяч рублей сотруднику ДПС. Таким образом Алиасхабов хотел избежать административного наказания за пьяное вождение.

Против автоблогера завели уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий. Дорогомиловский суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца.

Ранее водитель BMW влетел в толпу людей в Одинцове. По данным СМИ, владельцем машины был автоблогер Гаджи Гаджиев. Ранее его проверяли за опасную езду и чуть не лишили прав.