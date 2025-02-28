Автоблогера Wengallbi арестовали за попытку дачи взятки сотруднику ДПС

Пытавшийся откупиться от сотрудника дорожной инспекции за пьяную езду автоблогер Wengallbi (настоящее имя — Ахмед Алиасхабов) подпал под уголовное дело о покушении на дачу взятки. Дорогомиловский суд Москвы отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

Нетрезвого блогера остановил сотрудник столичной дорожной инспекции. Для составления протокола молодого человека посадили в служебную машину.

Оказавшись в салоне, автоблогер предложил правоохранителю взятку. От денег инспектор отказался и передал молодого человека прибывшим по вызову коллегам.

Против автоблогера завели уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий. Ближайшие два месяца подписчикам Wengallbi новых роликов можно не ждать.

В середине ноября прошлого года водитель дрифтующего BMW влетел в толпу людей в Одинцове. Травмы получила женщина, которая везла коляску. По данным СМИ, машина принадлежала автоблогеру Гаджи Гаджиеву, который тут же объявил, что его за рулем не было.