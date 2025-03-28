Арестованный основатель «Русагро» Мошкович оказался владельцем виллы в Ницце

Основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович владеет через французскую компанию виллой в Ницце стоимостью от 15 до 18 миллионов евро. Об этом сообщило РИА «Новости» , получившее доступ к регистрационным документам недвижимости.

Редакция выяснила, что по адресу виллы зарегистрирована компания Prospérité, в которой Мошкович числится одним из семи руководителей. Сама фирма существует с 1998 года, но несколько раз меняла адреса регистрации. Окончательно на вилле она прописалась в ноябре 2012 года.

Наряду с Мошковичем в числе владельцев — кипрская компания Granada Capital CY Limited, которая до этого меняла название. Кроме того, в компании Prospérité в феврале 2023 года произошла смена руководства. Но кто именно встал у руля, неизвестно.

Опрошенные РИА «Новости» французские риелторы заявили, что стоимость виллы составляет от 15 до 18 миллионов евро. Они пояснили, что недвижимость расположена на берегу моря, что очень высоко ценится.

Основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича задержали в минувшую среду, 26 марта. На следующий день Мещанский суд Москвы отправил бизнесмена под стражу до 25 мая.

В ходе заседания выяснилось, что Мошковича обвинили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ходатайство адвокатов бизнесмена об избрании домашнего ареста суд отклонил, приняв во внимание заявление следователей о том, что у обвиняемого есть паспорт Израиля.

Вместе с Мошковичем арестовали бывшего директора холдинга «Русагро» Максима Басова, ставшего вторым обвиняемым по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.