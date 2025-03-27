Суд арестовал экс-руководителя агрохолдинга «Русагро»

Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал бывшего генерального директора агрохолдинга «Русагро» Максима Басова по делу о хищениях. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Экс-гендиректор проведет в СИЗО один месяц и 29 суток. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекших тяжкие последствия.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании Басову иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе в виде домашнего ареста», - добавили в пресс-службе.

По данным РИА «Новости», бывший руководитель агрохолдинга «Русагро» свою вину не признал. Во время судебного процесса он рассказал, что из СИЗО не сможет помогать жене, дочери и родителям, которые находятся на его иждивении. Следователь сообщил, что у Басова есть гражданство Гренады, а его сын проживает в Великобритании.