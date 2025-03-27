Основателя «Русагро» арестовали до 25 мая

Мещанский суд Москвы арестовал основателя «Русагро» и бывшего сенатора Вадима Мошковича по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Сам обвиняемый и его адвокат ходатайствовали о более мягкой мере пресечения — запрете на определенные действия или домашнем аресте. Однако суд отклонил их просьбу.
По данным РИА «Новости», следователь во время заседания предупредил, что Мошкович может улететь за границу по израильскому паспорту. В ответ бизнесмен заявил, что находится под санкциями и поэтому его никуда не пустят.
Накануне сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах «Русагро». При этом в пресс-службе компании подчеркнули, что готовы содействовать следствию.
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