Основателя «Русагро» арестовали до 25 мая

Экс-сенатора Мошковича арестовали до 25 мая по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал основателя «Русагро» и бывшего сенатора Вадима Мошковича по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сам обвиняемый и его адвокат ходатайствовали о более мягкой мере пресечения — запрете на определенные действия или домашнем аресте. Однако суд отклонил их просьбу.

По данным РИА «Новости», следователь во время заседания предупредил, что Мошкович может улететь за границу по израильскому паспорту. В ответ бизнесмен заявил, что находится под санкциями и поэтому его никуда не пустят.

Накануне сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах «Русагро». При этом в пресс-службе компании подчеркнули, что готовы содействовать следствию.