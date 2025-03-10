Арестованный экс-глава «Фонбета» Анохин попросил отправить его на СВО

Фото: РИА «Новости»

Арестованный бывший генеральный директор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин захотел заключить контракт с Минобороны и отправиться на спецоперацию. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Следствие не пошло ему навстречу в этом вопросе. Возможно, Анохин попробует вновь добиться отправки на СВО уже после завершения предварительного расследования», — рассказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что Анохин попался на попытке дать взятку  сотрудникам ФСБ в особо крупном размере из-за обманувших его посредников. Они присвоили себе все 60 миллионов рублей, и до силовиков деньги так и не дошли.

Вместе с экс-главой «Фонбета» по уголовному делу арестовали и четырех его пособников. Среди них — трое полицейских и адвокат. Они проведут в изоляторе около двух месяцев.

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