Экс-глава «Фонбета» попался на взятке из-за обманувших его посредников

Бывший генеральный директор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин попался на попытке дать взятку сотрудникам ФСБ из-за обманувших его посредников. Они присвоили себе все 60 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант» .

За помощью Анохин обратился к двум полицейским — заместителю начальника столичного УВД по Восточному административному округу Сергею Биволу и начальнику отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД по Центральному административному округу Артему Подопросветову.

До Бивола дошли только 10 миллионов рублей из обсуждаемых 60. Остальную сумму присвоили другие посредники. Полковник передал оставшиеся деньги Подопросветову, но тот тоже решил их присвоить. В итоге до ФСБ взятка не дошла. Узнав о попытке подкупа, силовики организовали операцию по задержанию преступников.

Ранее стало известно, что экс-главу «Фонбета» проверят на причастность к другим преступлениям. Речь также идет о взятках в особо крупном размере.