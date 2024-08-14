Арестованную по делу Долиной курьершу проверят на другие преступления

ТАСС: курьер из дела Долиной может быть причастна и к другим хищениям

Фото: РИА «Новости»

Женщина-курьер, арестованная по делу о мошенничестве против певицы Ларисы Долиной, может быть причастна и к другим преступлениям. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По их данным, чтобы проверить это, следователи опрашивают свидетелей и изучают мобильный телефон задержанной.

Накануне Долина рассказала, что стала жертвой мошенников. На ее квартиру наложили арест, артистку признали потерпевшей, а сами преступники, по ее словам, находятся на территории Украины. Кроме того, Долину оклеветали в соцсетях, выложив от ее имени «обращение чудовищного характера».

По информации СМИ, мошенники с апреля выманили у певицы 180 миллионов рублей, в том числе деньги, полученные за продажу квартиры.

Сама курьер, по словам ее мужа, забрав деньги у Долиной, уехала жить от него в съемную квартиру.

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