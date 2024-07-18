Арестованного генерал-лейтенанта Шамарина сняли с поста замглавы Генштаба

Проходящего по уголовному делу о получении взятки генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представляющий интересы арестованного офицера адвокат Игорь Дюкин.

Он подчеркнул, что его подзащитного не уволили, а только вывели за штат.

«Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС России еще в мае», — заявил Дюкин.

Адвокат добавил, что весной суд наложил арест на купленный в кредит автомобиль Mercedes. Кроме того, банковскую карту Шамарина заблокировали.

По версии следователей, генерал-лейтенант получил взятку в 36 миллионов рублей от руководства пермского завода «Телта» за увеличение объема поставок по госконтрактам с Минобороны. По делу также проходят генеральный директор предприятия Алексей Высоков и главный бухгалтер завода Елена Гришина.

Своей вины Шамарин не признал, но начал сотрудничество со следствием. Министерство обороны подало иск к заводу «Телта» на 38 миллионов рублей.

Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали в конце марта этого года. По ходатайству следователей 235-й гарнизонный военный суд отправил офицера в следственный изолятор. Меру пресечения уже продлевали, и сегодня идет рассмотрение нового ходатайства о продлении ареста до 22 октября.